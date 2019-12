Tänavusel Raadio 2 muusikaküsitlusel anti rekordilised 31 444 häält, mis on pea kahekordne tulemus võrreldes eelmise aastaga. Kodumaiste lugude edetabeli kõrgeimale kohale jõudnud Liis Lemsalu "Kehakeel" võitis hääletuse ülekaalukalt, pingerea järgmised kolm kohta selgusid tasavägise rebimise tulemusena.

"Ma ise ei uskunud tõesti," rääkis Lemsalu vahetult pärast võitu, et poleks sellist tulemust oma laulust oodanud. Sügisesel puhkusereisil kõlasid tema playlistis just teise ja neljanda koha pälvinud "Für Oksana" ja "Aluspükse".

Aastahitt 2019 ebetabeli teisele ja kolmandale kohale tõusid vastavalt 5Miinust x Nublu looga "(ei ole) Aluspükse" ja Ariadne "All In". Möödunud aastal kaksikvõidu saavutanud Nublu jõudis nelja hulka kahe hitiga, koostöös Gameboy Tetrisega valminud "Für Oksana" saavutas aastahiti hääletusel neljanda koha. Edetabeli viiendale kohale platseerus Shanon looga "Täna öösel".

Välismaiste lugude pingerea kaks esimest kohta läksid noorele USA muusikule Billie Eilishile. Hääletuse võitis tema hitt "Bad Guy", teisele kohale jõudis Eilishi lugu "Everything I Wanted". Edetabeli kolmandal kohalt leiab Rammsteini loo "Radio".

Raadio 2 uue tulija eripreemia pälvis Gameboy Tetris, aasta demo auhind läks Mannale loo eest "Markus". Toimetuse lemmikuks kuulutati Madison Mars.

Raadio 2 on koos muusikasõpradega valinud aastahitti juba aastast 1994. Möödunud aastal jõudis edetabeli tippu Nublu ja Reketiga suvine hittlugu "Mina ka", välismaiste lugude pingereas võidutses Calvin Harris & Dua Lipa singel "One Kiss".

Eesti TOP40

1. Liis Lemsalu "Kehakeel"

2. 5Miinust x Nublu "(ei ole) Aluspükse"

3. Ariadne "All In"

4. Nublu & Gameboy Tetris "Für Oksana"

5. Shanon "Täna öösel"

6. Reket "Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi"

7. Elina Born "Tagasi me"

8. Säm x Kaw "Mõista-mõista"

9. Trad.Attack! "Pass-pass"

10. Clicherik & Mäx "Käed üles"

11. Põhja-Tallinn "Las meile jääda"

12. Gram-Of-Fun "Reservation"

13. Anna Kaneelina "Washington"

14. Beebilõust "Ükssarvik"

15. The Boondocks "I Hope My Life Is Never Like This Again"

16. Inga, Lumevärv "Milline päev"

17. Puuluup "Kasekesed"

18. AG & Lauri Saatpalu "Muusik"

19. Frankie Animal "Playful"

20. Victor Crone "Storm"

21. Rainer Ild "Ocean"

22. Noep ft. Chinchilla "fk this up"

23. Maxtract "Katamaraanid"

24. Kadiah "Believe"

25. Sütevaka Õpside Bänd "Kui sa tuled"

26. Reket + Manna "Aegluubis"

27. 5Miinust + Nublu + Pluuto "Tsirkus"

28. Inger "Coming Home"

29. Miljardid "Imeline"

30. Maian "Palava pudru"

31. Rita Ray "Disco Stu"

32. 372Kaspar & Lone Betro "Vöörad" (ft. Beebilõust, Nublu)

33. Tommy Cash "X-Ray"

34. Kerli "Better"

35. Terminaator "Tunneli lõpus"

36. Jüri Pootsmann "Üksinda koos"

37. Heleza "Ongi nüüd nii"

38. Sander Mölder x Noep "Muhu Girl"

39. Madison Mars ft. Little League "New Vibe Who Dis"

40. Väike PD "Suvevaheaeg"

Välismaa TOP40

1. Billie Eilish "Bad Guy"

2. Billie Eilish "Everything I Wanted"

3. Rammstein "Radio"

4. Lindemann "Knebel"

5. Tones And I "Dance Monkey"

6. Avicii "Heaven" ft. Chris Martin

7. Ariana Grande "7 Rings"

8. BTS ft. Halsey "Boy With Luv"

9. Rammstein "Ausländer"

10. Post Malone "Circles"

11. Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus "Old Town Road"

12. Lewis Capaldi "Someone You Loved"

13. Coldplay "Orphans"

14. A$AP Rocky "Babushka Boi"

15. Ava Max "So Am I"

16. Harry Styles "Lights Up"

17. Tame Impala "Borderline"

18. Ed Sheeran ft. Chance The rapper & PNB Rock "Cross Me"

19. Calvin Harris ft. Rag'n'Bone Man "Giant"

20. Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey "Don't Call Me Angel"

21. Taylor Swift "Lover"

22. Billie Eilish "All the good girls go to hell"

23. Ed Sheeran ft. Bruno Mars & Chris Stapleton "Blow"

24. Twenty One Pilots "Chlorine"

25. Lana Del Rey "Doin' Time"

26. Lil Nas X "Panini"

27. Lana Del Rey "F*ck It I Love You"

28. XXXTentacion "HEARTEATER"

29. Y2K & bbno$ "Lalala"

30. Hatari "Hatrið mun sigra"

31. Mark Ronson ft. Lykke Li "Late Night Feelings"

32. Post Malone ft. Young Thug "Goodbyes"

33. Post Malone "WOW"

34. Sam Smith "I Feel Love"

35. Gaullin "Moonlight"

36. Anderson .Paak "King James"

37. Lizzo "Truth Hurts"

38. Skepta "Bullet From A Gun"

39. Bring Me The Horizon "Sugar Honey & Honey Tea"

40. Africa Express "Johannesburg" (ft. Gruff Rhys, Sibot, Radio 123, Morena Leraba)