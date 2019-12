Aasiast saabuvad kultuurikured

Muusikud, kunstnikud, näitlejad ja tantsijad Aasiast tulevad tutvustama Aasia kultuuri ning looma koostöösuhteid Euroopa kunstnike ja produtsentidega.

Festivalile on oodata avangardtantsu duot Fumie Suzuki & Keiko Iguchi, kelle lavastus "Vibrating Sky" peegeldab moodsa ühiskonna varjukülgi. Macao lavastaja Tam Chi Chun annab etenduse kaasaegse intrigeeriva ooperiga "Mr. Shi and His Lover" ning meelt lahutab underground juurtega Jaapani rock-bänd Hikashu. Festivali programmis on oma uue lavastusega ka Eestis juba varem mitmel korral käinud ning tuntust kogunud tantsija Un Yamada.

Festivali keskmes on lisaks Aasia teatrile ka Eestis sündinud idamõtteline teos, Yukio Mishima kuulsale romaanile toetuv ballett "Kuldne Tempel", lavastaja Teet Kask. Esietendus 16. märtsil Vene Teatris.

Festivalil saab näha ka filmiprogrammi, toimuvad töötoad nii kutselistele kui mittekutselistele tantsijatele, samuti loengud Aasia kultuurist. Tegevust jagub ka origami ja jaapani toidu valmistamise huvilistele.

1000 Kurge festivali nimena meenutab Jaapani legendi, kus volditud paberlinnud oli levinud kink heade mõtete ja tegude märgiks, sümboliseerimaks pikka elu ning inimsüdame rännuigatsust. Festivali korraldajad koos Eesti koolidega viivad läbi kurgede voltimise, millega tegid algust 17. detsembril Rocca Al Mare kooli noored. 26. jaanuaril luuakse kõigist volditud kurgedest installatsioon, mis müüakse heategevuslikul oksjonil.