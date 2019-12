R2 saade "Bashment FM" jõudis Jamaicale baari nimega Bashment

"Olen nii suur reggae-muusika ja Jamaica kultuuri sõber, et olen seda saart siin juba 20 aastat väisanud," selgitas Laamann ERR Menule. "Nüüd lõpuks juba enamuse oma ajast siin veedan, põhimõtteliselt siis, kui Euroopas pole päikest ja eriliselt optimistlikku vaibi. Seda viimast on mul kui loomeinimesel (arvan, et tegelikult kõigil inimestel) väga tarvis, selle tõestuseks kuula näiteks mu DJ-mixe või vaata kunsti."

Tarrvi Laamann Autor/allikas: Erakogu

Jamaical tegutseb kunstnik sama aktiivselt kui kodumaalgi. Peale näitusetegevuse on ta avanud seal kohaliku loomemaja Art Life Jamaica ehk Kunstielu Jamaical. "See on mõeldud loomeinimestele üle maailma, et nad saaksid siin elada ja teha kohalikega koostööd. Korraldan ka kultuurreise Eestist pärit minigruppidele Jamaica saare peal," selgitas Laamann.

Hiljuti avas Tarrvi ka väikese baari, mil nimeks Bashment Pub viidates "Bashmenti" sündmustele Eestis ja "Bashment FM" saatele Raadio 2-s.