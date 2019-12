Kanada lõikas Donald Trumpi "Üksinda kodus" filmist välja

Kanada ringhäälingukeskus (CBS) lasi eetrisse filmist versiooni, kust oli eemaldatud stseen tulevase Ameerika riigipeaga, kirjutab COS.

Puuduvas klipis põrkab lapspeaosalist kehastanud Macaulay Culkin The Plazas Donald Trumpiga kokku ning küsib temalt teed vestibüüli.

Steen pole filmi seisukohalt määrava tähtsusega. Väidetavalt soovis Trump näha end filmides vastutasuks oma hoonete kasutamise eest võttepaigana. Siiski on eemaldatud klipp tekitanud sotsiaalmeedias elavat vastukaja.

CBS-i teatel polnud tegemist poliitilise otsusega, vaid filmi tuli kärpida reklaamide mahutamiseks ning sama versiooni on näidatud juba 2015. aastast.

Donald Trump on varem öelnud, et talle on olnud au osaleda ühes suurimas ja edukamas jõuluhitis.