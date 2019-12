Galerii. Tommy Cash esines Noblessneri valukojas

"Kodupubliku ette on hea tunne astuda, eriti pärast intensiivset tuuritamist mööda maailma," sõnas Cash enne kontserti, mis on muusiku teine ja ühtlasi viimane ülesastumine sel aastal kodumaal. Hiljuti uue singli "Sdubid" välja andnud räppar astus viimati Eestis üles suve alguses toimunud kontserdil Kumus.

Postsoveetlikku esteetikat globaalsete trendidega ühendav Tommy Cash on olnud muusikamaastikul tegev alates 2012. aastast. Ta on välja andnud kaks täispikka albumit, kogunud oma muusikavideotele kümneid miljoneid vaatamisi üle kogu ilma ning pälvinud mitmeid auhindu. Ta on teinud koostööd teiste seas Charlie XCX-i, A.G. Cooki (PC Music) ja Little Bigiga ning avas kevadel ühisnäituse Ameerika moedisaineri Rick Owensiga.