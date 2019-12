Travis Scott avaldas uue albumi

"JACKBOYS" on Scotti esimene stuudioalbum, mille ta isikliku plaadifirma Cactus Jacki alt on välja andnud. Ta vihjas projektile sügise alguses, kuid hiljem kustutas Twitteri postituse, kus ta seda mainis.

Albumil teevad kaasa Sheck Wes, Don Toliver, Quavo ja Offset ning see sisaldab ka uut, Rosalía ja Lil Baby remiksi Scotti oktoobris ilmunud singlist "Highest in the Room".

Scotti eelmine album "Astroworld" ilmus 2018. aastal, augustis andis ta välja aga dokumentaalfilmi "Look Mom I Can Fly".