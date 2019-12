Muusikakonkurss: EMTA kontserdimaja otsib publikukutsungit

Eesti muusika- ja teatriakadeemia otsib publikukutsungi jaoks sobivat helindit. Konkurss on avatud kuni 29. veebruarini 2020 ning osalema on oodatud helitööd mis tahes stiilis.

Kontserdi või etenduse algust tähistav kutsung on oluline element, mis annab publikule teada, et on aeg saali siseneda. Kutsung ei peaks publikut tagant kiirustama, vaid andma viisakalt märku, et esinejad on valmis kontserdiga alustama. See peaks sobima nii päevaste kui ka õhtuste kontsertide ja etenduste algusesse. Kutsungit esitatakse kolm korda, esimesel korral ühe, teisel kaks ja kolmandal korral kolm korda.

Konkursi tingimused:

oodatud on kõik eesti heliloojaid ja muusikuid, vanusepiirang puudub;

konkursile esitatud helindid jõuavad žüriini anonüümselt;

esitada tuleb üks helind pikkusega 5–10 sekundit;

helind peab olema kirjutatud spetsiaalselt konkursi tarbeks ning see ei tohi olla eelnevalt avalikult esitatud;

helind peab olema valmisprodukt ehk lõppviimistletud salvestis;

helindis võib kasutada nii akustilisi (instrumendid ja/või hääl) kui ka virtuaalseid elemente (VST, sünteesitud helid jne);

helind tuleb esitada digitaalselt WAV ja/või AIF failidena;

helifaili resolutsioon peab olema 48kHz/24Bit.

Helifaili saab üles laadida hiljemalt 29. veebruariks kell 23.59 koos helilooja kontaktandmetega SIIA.

Hindamiskomisjonini jõuavad teosed anonüümselt. Konkursi võidutöö valib välja Eesti muusika- ja teatriakadeemia rektoraat koostöös kompositsiooni eriala õppejõudude ning EMTA kontserdi- ja etenduskeskusega. Otsus langetatakse 2020. aasta märtsi lõpuks. Võitja kuulutatakse välja avalikul üritusel 2020. aasta aprillis ning talle on välja pandud 1000 euro suurune auhind.

28. septembril 2019 Eesti muusika- ja teatriakadeemia sajanda aastapäeva juubeli puhul avatud saalikompleks ühendab endas suurepärase akustika ja tänapäevase tehnoloogia. Suure saali projekteerisid sisearhitekt Aivar Oja ja Eesti väljapaistev akustik Linda Madalik koostöös Taani spetsialistidega.