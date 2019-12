Teine jõulupüha ETV-s pakub kvaliteetset vaatamist kogu päevaks

"Kutsuge ämmaemand! Jõulud": kell 11.20

Menusarja "Kutsuge ämmaemand" värske jõulueri, mis Eestis linastub vahetult pärast episoodi esmalinastust sarja kodumaal, Inglismaal. Ämmaemandad ja arstid sõidavad Šotimaa läänerannikul asuvale idüllilisele Välis-Hebriidide saarele, kus vajatakse hädasti nende abi. Tegutseda tuleb äärmuslikes tingimustes, kus ei jagu ei vett ega ka elektrit. Ent jõulud on ju rõõmuaeg ja sünnib jõuluime.

"Jane Paberiti lugu": kell 19.15

Nelja lapse ema Jane Paberit teadis aasta eest, 2018. aasta jõulude ajal, et need pühad jäävad talle viimaseks. Kolm kuud hiljem võttis rasket lihas- ja närvihaigust põdenud naine endalt elu Šveitsis, kus tegi abistatud enesetapu. Avameelsusega ühiskonda šokeerinud 47-aastasest Janest jäid maha kolm tütart ja üks poeg. Taavi Eilati dokumentaal jälgib enam kui aasta jooksul naise ja tema lähedaste võitlust raske haiguse, avaliku tähelepanu ja leinaga.

Kodumaine sari "Nõnda ka maa peal": 26., 27. ja 28. detsember kell 20.00

26., 27. ja 28. detsembri õhtutel tele-esilinastub kodumaine lühidraama-komöödia "Nõnda ka maa peal". Südamlik, kohati tragikoomiline perelugu jälgib jändrikust isa ja võõrandunud tütarde suhteid, kus isa ootamatu terviserikke seab pere jõulude ajal silmitsi teekonnaga, mille kestel leitakse lepitus iseenda ja lahku kasvanud lähedastega. Kolmeosaline sari pakub seiku elust enesest ja pühadesse sobivat mõtteainet leppimisest ja andestamisest, hirmudest ja kibestusest üle saamisest.

Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ. Osades: Karin Rask, Grete Klein, Ülle Kaljuste, Marika Barabantsikova, Vello Janson, Tõnu Oja, Martin Algus, Henri Kass, Sten Karpov jt

Dokfilm "Tõnis Mägi. Vaikus valguses": kell 21.20

Režissöör Priit Pääsukese portreefilm Eesti muusika elavast legendist Tõnis Mäest, kes läbi elu mitmetahuliste keerdkäikude on jõudnud põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ja olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib.

Mängufilm "See aeg aastast": kell 22.40

Taani tippnäitlejate koorekiht paneb elama ühe pere loo, kus jõululaupäeval saab kogu pere taas kokku, kuid pühadeaegset kodurahu illusiooni varjutavad mitmed saladused. Katrine ja Madsi kodus on pühade ajal ruumi kõigile – lahutatud vanematele, noorimale õele ja tema uuele mehele, samuti ka kolmele pere teismelisele tütrele, kes võitlevad ema tähelepanu pärast. Kena pinna all hiilib aga plahvatus, mis on sama kergesti süttiv kui kuivad kuuseoksad. R: Paprika Steen. O: Paprika Steen, Sofie Gråbøl, Lars Brygmann jt.