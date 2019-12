Kersti Kaljulaid: tuleme ühiskonnast, kus häbeneti ka seda, kui peres oli Downi sündroomiga laps

President Kersti Kaljulaid kinnitas, et kuigi ta ei oska paigutada laiemasse konteksti psühhiaatriliste probleemidega Eesti laste hulka, siis teab ta väga hästi, kui vähe on meil lastepsühhiaatreid ning kui väikesed on võimalused abi saada isegi lastepsühhisaatria osakonnast. "Kurb on ka see, et kui tegemist on vaimse probleemiga, siis heituda on kergemgi, eriti kui tegemist on lapsega, kes ka ise on suurem ja suudab analüüsida."

"Me tuleme ühiskonnast, kus inimesed häbenesid ka seda, kui neil oli Downi sündroomiga laps, mingil põhjusel on see meie ühiskonnas niimoodi olnud, me oleme tahtnud näida ilusamad, tervemad ja tublimad kui tegelikult oleme," sõnas president ja rõhutas, et samas on see äärmiselt inimlik. "Selle suhtumise häda on see, et siis tundub igale hädasolijale, et tema mure on nii väga ainulaadne, kuidas kõik teised saavad ja mina ei saa, mistõttu on nii oluline, et me räägiksime nendest asjadest."

Samuti rõhutas Kersti Kaljulaid, et kuigi vaimsete probleemide tekkimiseks on palju põhjuseid, siis on tähtis, et need kurvad nired voolaksid kuskile süsteemi jõkke, kus need saaksid toetatud ja aidatud. "Meil on vaja tuge osadele lastele ööpäevaringselt, tihtipeale eemal ka sellest keskkonnast, kust nad on tulnud," selgitas ta ja lisas, et on vaja kohta, kus oleks hubane kodune. "Laps vajab ikka kodu ja vaimse tervise parandamine võtab väga palju aega, ilmselgelt ei ole haigla seinad paljudele see kõige sobivam koht."