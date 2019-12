Vaimulik Annika Laats: peame olema terased, et meie kaunid aated ei muutuks kurjuseks

Annika Laats kinnitas, et tema teoloogina märkab, et inimloomus ei muutu. "Ka sel aastal oli inimeses olemas igatsus hea, kõrgema ja puhtama järele, aga jätkuvalt on alles ka madalam tung inimeses, need omavahel kuidagimoodi võsitlevad," ütles ta ja lisas, et kõigil tuleb hästi terane olla. "Just seepärast, et meie kaunid aated ei muutuks kurjuseks või pahatahtlikkuseks."

Henrik Kalmet tõdes, et möödunud aastale tagasi mõeldes on tal tunne, nagu tal oleks tekkinud nn kuldkalamälu. "Ma ei jõua meenutada seda, mis oli aasta esimeses pooles, meid stimuleeritakse nii tugevalt kogu aeg järgmiste ja järgmiste asjadega, mis panevad unustama eelmised," ütles ta ja mainis, et seetõttu on tekkinud ka olukord, et kui keegi tahab pildil olla, siis ta peab end pidevalt ületama. "Ka halvas mõttes."

Samuti pidid Annika Laats ja Henrik Kalmet vastastikku seletama üksteisele mõningaid märksõnu, mis 2019. aastast esile tõusevad.