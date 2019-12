Drake avaldas uue videosingli "War"

Väljaande Complex sõnul adresseerib Drake looga tema ja teise Kanada muusiku The Weekndi vahel tekkinud konflikti. "War" ilmus Drake'i sagedase kaastöötaja Oliver El-Khatibi uuel lindistusel pealkirjaga "EL-KUUMBA TAPE VOL. 1", vahendab Pitchfork.

Räpparil on tänavu olnud töine aastal. Sel aastal on ta jõudnud välja anda kompilatsioonialbumi "Care Package" aastate jooksul ripakile jäänud lugudest ja tegi kaasa Swae Lee singlil "Won't Be Late". Kui Toronto Raptors juunis NBA meistritiitli võitis, andis ta välja kaks lugu: "Omertà" ja "Money in the Grave". Hiljuti tegi ta kaasa ka PARTYNEXTDOOR-i uues loos ja asutas oma kanepifirma More Life Growing Company.