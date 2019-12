Eesti-Ukraina ansambel Svjata Vatra avaldas esimese videosingli "Shchedryk" 2020. aastal ilmuvalt albumilt "Maailm, sa muutud!". "Shchedryk" on tuntuim Ukraina jõululaul, millele on tehtud sadu arranžeeringuid.

"Shchedryk" on tuntuim Ukraina jõululaul, millele on tehtud sadu arranžeeringuid. Ukraina helilooja Mykola Leontovych kirjutas arhilise rahvalaulu põhjal 1916. aastal laulu "Shchedryk", milles taevalaotuses lendlev pääsuke soovib kõigile tervist ja küllust, mis saabuva kevadega tulemas on. Vanemas rahvatraditsioonis tähistati uue aasta algust kevade saabumisega aprillis, kuid hiljem kristluse laiemal levikul lauldi seda 13. jaanuaril, mil Julianuse kalendri järgi tähistati Ukrainas uut aastat ning mida siiani nimetatakse pealkirjaga "Shchedryi Vechyr" ("Külluslik õhtu").

Laiemalt sai lugu ingliskeelsena tuntuks pealkirjaga "Carol of the Bells" ("Jõulukellade laul") tänu Peter J. Wilhovsky arranžeeringule pärast seda, kui lugu esitas 1921. aastal Carnegie Hall'is Ukraina rahvuskoor. 1936. aastal avaldas Wilhovsky loo uue ingliskeelse tekstiga, mis küll ei järginud originaali, aga sai populaarseks USA-s ja Kanadas. Sellest ajast peetakse "Shchedrykut" jõululauluks.

Svjata Vatra alustas uue albumi lugude tutvustamist just selle Ukraina jõululooga, millega soovib oma kuulajatele küllust ja ilusaid pühi.

Svjata Vatra uus album valmis koostöös kolme põlvkonna muusikutega, et välja tuua elu oluliste väärtuste edasiandmist vanavanematelt lastele ja lastelastele. Nii laulavad Svjata Vatra "Shchedryku" arranžeeringus kaasa bändi solisti tütar Rute ja Eestis elavate Ukraina vanaemade koor Žurba. Lugu on üles ehitatud isa ja tütre kooslaulmisele, mida täiendab justkui vanast raadiost kuuldav vanaemade laul, mis kostub aegade tagant tänapäeva.