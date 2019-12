Traditsiooniliselt on 25. detsembril ETV eetris heategevussaade "Jõulutunnel", kus südamlike intervjuude ja videolugude kõrval astuvad lavale ka mitmed tuntud Eesti muusikud.

Sel aastal esinevad saates nii noored Eesti muusikud nagu Liina Ariadne, Reket ning Rasmus Rändvee, aga ka juba tuntud tegijad nagu Anne Veski, Koit Toome ja Laura, Jäääär ning Justament.

Esimene "Jõulutunneli" saade läheb eetrisse 25. detsembril kell 10.00, järgmised saated vastavalt kell 13.00, 15.30, 17.00, 19.15 ja 21.20.

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on juba avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot. Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.