Välismaa eurofännid ennustavad Eesti Laulul suurimat edu Jaagup Tuisu loole

Kahe poolfinaali hääletust juhib ülekaalukalt teises poolfinaalis kõlav Jaagup Tuisu laul "Beautiful Lie", mis on praeguse seisuga kogunud 595 häält.

Wiwibloggsi lugeja Tibor on nimetanud Tuisu lugu originaalseks, kuid arvab, et laulus jääb puudu variatsioonidest. "Mulle meeldib rohkem rütm, mis kõlab esimeses salmis ja refrääni ajal," arutles ta Wiwibloggsi kommentaariumis.

Samas võrdlevad nii mõnedki Jaagupi lugu tänavuse Eurovisiooni võitja Duncan Laurence'i palaga "Arcade". "Ma ei saa aru, miks teile meeldib nii väga "Arcade'i" koopia. See on lame, kui üritatakse kopeerida eelmise aasta võitjat," arvas kasutaja nimega Polegend Godgarina.

Edukas on ka esimese poolfinaali võistleja Rasmus Rändvee, kes on saanud looga "Young" 345 häält. "See on väga kaasahaarav lugu, see kõlab nagu aasta 2020 ja meenutab mulle Avicii laule," kommenteeris kasutaja nimega Eurovision fan.

Esimesest poolfinaalist on saanud üle 200 hääle ka Laura looga "Break me" ja Stefan palaga "By my side". Teisest poolfinaalist ennustatakse edu ka Shira loole "Out in Space'i" ja Uku Suviste laulule "What love is".

Välismaa eurofännid peavad ebatõenäoliseks, et esimesest poolfinaalist pääsevad edasi Little Mess, Revald, Kruuv ja Inga, kõigil neil on alla saja hääle. Teises poolfinaalis pole edu ennustatud Janeti, Ziggy Wildi, Mariliis Jõgeva ja Viinerite lauludele.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

1. poolfinaal, 13. veebruar:

Anett x Fredi - "Write About Me"

Egert Milder - "Georgia (On My Mind)"

INGA - "Right Time"

Jennifer Cohen - "Ping Pong"

Kruuv - "Leelo"

Laura - "Break Me"

Little Mess - "Without a Reason"

Rasmus Rändvee - "Young"

Renate - "Videomäng"

Revals - "Kirjutan romaani"

STEFAN - "By My Side"

Synne feat. Väliharf - "Majakad"

2. poolfinaal, 15. veebruar:

German & Violina - "Heart Winder"

INGER - "Only Dream"

Jaagup Tuisk - "Beautiful Lie"

Janet - "Hingelind"

Mariliis Jõgeva - "Unistustes"

Merilin Mälk - "Miljon sammu"

SHIRA - "Out In Space"

Traffic - "Üks kord veel"

Uku Suviste - "What Love Is"

Uudo Sepp - "I'm Sorry. I Messed Up"

Viinerid - "Kapa Kohi-LA"

Ziggy Wild - "Lean On Me"