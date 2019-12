Brüsseli vanalinna täidab fotogeeniline valgusmäng

Pühade eel rüütab Brüssel end vastavalt: puud pole enam lihtsalt puud ja majad pole enam lihtsalt majad. Kaunistused ja valgussära panevad käsi kaamera järele haarama.

Suure osa vanalinnast täidab jõuluturg. Kas on kingikotist puudu nukk või ehe või seebist lill, seda kõike sealt leiab. Nagu vist kõikidelt jõuluturgudelt maailmas, saab ka Brüsseli jõuluturult loomulikult hõõgveini ja ka vahvleid.

Jõuluturust erilisem on aga valgusmäng keskaegsel Raekojal ja kogu Raekoja platsil. Belglased ei ole tänavu piirdunud üksnes Raekoja platsiga, vaid Briti kunstnikeühendus Squidsoup on vanalinna serva loonud võimaluse lausa valgusmängu sisse astuda, mis on hea koht selvepiltide tegemiseks ja uueks aastaks oma soovide ja unistuste teelesaatmiseks.

"See on hea fotode tegemiseks ja sõpradega koos olemiseks, pildistamiseks ja sotsiaalmeediasse postitamiseks," kiitis ka valgusmängu külastanud Abdellah.

"See on saabuvate pühade valgustamiseks. Ma leian, et see on üsna soe," oli ka Maroi rahul.