Võrumaa jahimehed püstitasid metsloomadele tänusamba

Tänusamba idee sündis ühe Võrumaa jahimehe unenäost. Tänusamba sümbolloomaks valiti metssiga kui kõige levinum jahiuluk. Tänusamba idee on ajendatud ka Eestit laastanud seakatkust, kus kõige suuremaks kannatajaks on olnud just metssiga.

Jahimehed tõdesid, et vaatamata viie aasta möödumisele katku puhkemisest ei saa veel rääkida metssigade arvukuse taastumisest.

"Öösel tuli unenägu ja oligi kõik, ja siis sai ta loodud siia. Tuleb ka tänada neid metsaelanikke, kes on tegelikult võib-olla läbi sajandite aidanud inimestel edasi elada ja koostöö," tunnustas Lasva jahtkonna jahimees, tänusamba idee autor Tarmo Kokk.

"Pahr (metssiga - toim) on kõige levinum jahiloom ja kõige põnevam jaht ja ta on kõige kõvem vastane jahimehele oma IQ poolest, sellepärast," põhjendas Kokk just metssea kuju püstitamist.