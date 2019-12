Lumeta Otepää võttis vastu talvepealinna tiitli

Kuigi talvepealinna tiitel võeti vastu lumeta ja pigem sombuses linnas, jätkub talvepealinnas siiski kõvasti tegevust. Kavas on nii laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused kui ka Talveöö laulupidu ja saunamaraton.

"Eks talvepealinn annab ju inimestele sisimas täpselt seda tunnet, et me oleme ka natukene nagu tähtis koht Eestimaa pinnal. Et muidu kõik käivad suure pealinna järgi, aga nüüd tulevad suure pealinna inimesed meie juurde. Sellest on ainult puhas rõõm. Tavaliselt sellise jõuluaja alguse puhul on ikkagi Otepääl kui sellisel kohal natukene lund olnud, aga see aasta on tõesti täitsa lumeta. Suusaradadel lund on, suusahundid saavad vähemalt käe valgeks," tõdes Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.