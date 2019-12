Pärnu vanimasse ehitisse tuleb linna ajalugu avav panoraamkino

Punane torn, osa keskaegse Pärnu linnakindlustusest, on pikalt kasutuseta seisnud. Viimati pääses rahvas sinna eelmise aasta mais, kui näidati ajalooliste relvade kollektsiooni. Õiget rakendust pole linnavalitsusel kunagisele vangitornile õnnestunud pikalt leida.

Nüüd aga on asi nii kaugel, et torn on Pärnu muuseumile üle antud ja peatselt algavad resatureerimistööd. Nii saidki seal äsja kokku tellija, ehitaja ja muinsuskaitse esindajad, et plaani pidada.

"Ta on läbi sajandite olnud kogu aeg niimoodi, et inimesed sinna sisse ei pääse ja kui pääsevad, siis enam välja ei pääse. Me tahaks just, et inimesed pääseks vabalt sisse ja välja ja neid tuleks palju. Sinna tuleb siis ajalooline ringvaade ehk siis tänapäeva tehnikaga püütakse viia inimesed kuni 11 000 aastat tagasi, et nad sellelt kohalt näeksid, kuidas ümbrus kõik muutub," kirjeldas Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk rajatavat panoraamkino.

Kuna tegemist on ajaloolise hoonega, on renoveerimistööd paras proovikivi. Aga midagi teostamatut siiski pole.

"Peavad olema inimesed, kellel on oskused vana asjaga ümber käia ja õigesti restaureerida, muid takistusi ei olegi. Kui me restaureerime, siis me kasutame ikka vanu autentseid materjale. Loomulikult on erandeid. Kui me siin koosolekul rääkisime tuletõkkeustest, siis see on loomulikult uus, sest siis ei olnud selliseid asju," kommenteeris muinsuskaitseameti Pärnumaa inspektor Helle-Mai Hansumäe.

Tööd Punases tormis peavad valmis saama järgmise aasta 15. augustiks.