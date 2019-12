Naiskodukaitse julgustab käepärastest vahenditest lumememme tegema

"Tähista talve saabumist ja mine välja lumememme ehitama," kirjutab organisatsioon enda Facebooki lehel. "Ära lase end segada asjaolust, et maa on must ja lund veel pole. Ole loominguline ning kasuta käepäraseid vahendeid."

"Loomulikult on võimalik teha ka mõni memm või taat näiteks külmkambris olevatest jääkuubikutest. Oma vahvatest fantaasialendudest võid pilte jagada ka teistega!" seisab postituses. "Kuigi maa on must, siis alates tänasest hakkavad päevad taas valgemaks muutuma. Head pööripäeva!"