Itaalia elu viis noore naise näitlemise juurest mustkunsti juurde

Saates "Hommik Anuga" oli külas mustkunstnik Irene Kivaste, kes on elanud üle kümne aasta Itaalias, kuhu ta esialgu plaanis jääda vaid paariks kuuks, et edasi Los Angelesse näitlemist õppima minna. Aga Itaalia hakkas talle nii palju meeldima, et lõpuks jäi ta näitlemist tudeerima hoopis sinna, kuigi tööalaselt viis elu teda hoopis mustkunsti juurde.

Mustkunstiga on ta tegelenud professionaalselt alates 2016. aasta algusest. Kui ta on 19-aastaselt Tartust lahkust, oli tema esialgne plaan küll minna näitlejaks õppima. "Esialgne plaan oli, et ma lõpetan kooli ära ja lähen siis Los Angelesse näitlejaks. Plaan oli väga selge. Lihtne ja loogiline."

Ta õppis teatrikunsti akadeemias Torinos. "Alguses läksin ma Itaaliasse ainult selle eesmärgiga, et ma olen seal paar kuud ja pärast lähen edasi Los Angelesse. Aga ma jäin sinna natuke kaugemaks. Ma armusin sellesse riiki, sellesse keelde ja toitu ära ning hakkasin näitlemist õppima hoopis Itaalias."

Itaalias on ta teinud väiksemaid rolle filmides, võtnud osa teatrietendustest. "Aga minu tee läks siiski mustkunsti juurde." Ta märkis, et ilmselgelt ei olnud ta näitlejana piisavalt edukas. "Või mul ei olnud piisavalt kannatust. See on natuke ka õnneküsimus."

Kivaste märkis, et viimastel aastatel on järjest enam hakanud mustkunstialale tulema ka naisi. "Sellega on see teema, et kui ei ole eeskuju, keda vaadata, siis ei ole ka seda, kes hakkab seda tegema. Kui väike laps näeb mustkunsti ja ta näeb enamasti, et kõik on mehed, siis tõenäoliselt on pigem poiss see, kes arvab, et võiks mustkunstnikuks hakata."

Ta märkis, et David Copperfield on siiamaani väga suur iidol paljudele mustkunstnikele. "Ta tegutseb siiamaani." Aga ta tõi välja ka noore mustkunstniku Shin Limi, kes tema sõnul praegu maailma tipp. Samuti kuuluvad tema eeskujude hulka Lance Burton ja Derren Brown. "Derren Brown teeb oma trikke nii, et sa ei saa aru, kust algab psühholoogia ja kus lõppeb trikk."