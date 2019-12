"Ongi Koik": vanataadi heietus maksumaksja rahast

Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed "Ongi Koigi" vaatajad. Eks me kõik ikka vahel mõtle, et kust see maksumaksja raha tuleb. Omal ajal tuli küll rohkem, mitte nagu praegu, aga praegu tuleb ka väga palju. Saladus on selles, et maksumaksja raha mattis Vanapagan Ülemiste järve põhja, aga igal aastal jõuluööl läheb vesi lahti ja siis käib Jüri Ratas sealt kulda ja karda ammutamas. Nõnda ei lõpe maksumaksja raha kunagi otsa ja seda jätkub kohe igale poole. Isegi ETV2-le annab Jüri igal aastal kamaluga tukateid. Soovin minagi teile omalt poolt rahulikke jõule ja mõtelge ka ikka selle kõige peale, mis ma teile siin täna rääkisin.