"Ongi Koik": vanataadi heietus hundist nimega Brigitte Susanne

Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed saapakannad. Meie kandis räägiti ikka, et kui hunti kardad, ära metsa mine. Ükskord talvisel pööriööl hakkas aga taevas siuke tähekene väga kirkalt särama, mitte nagu praegu. Me siis võtsime pundi kommuniste, metsavendi ja partorge kokku ja läksime tähe suunas. Tee viis meid aga läbi paksu laasiku. Seal, ma järsku vaatan, Brigitte Susanne Hunt istub kännu otsas ja kutsub lapsi lugema. Kommunistid panid kohe plagama, metsavennad ja partorgi sulandusid aga loodusesse. Ma jäin siis üksi seal hundile otsa vaatama. Hunt aga ütles mulle, et "Okei Buumer, häid jõule!" Ma veel mõtlesin, et hundi juttu ei maksa uskuda, aga siis ikka uskusin, sest oli ju ikka selline püha aeg, mitte nagu praegu. Aga praegu on ka enam-vähem. Nii et häid jõule, te väiksed punaninad!