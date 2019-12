Alar Laneman Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast

Alar on kindel, et riigi edukust tõendab eesti rahva loomuliku iibe tõus. Alar Laneman pole ühtegi artiklit kirjutanud ega ühtegi intervjuud andnud. Siiski on ta viis korda riigikogus sõna võtnud ja oma ootamatu aktiivsusega kolleege ehmatanud. Alar kuulub eesti loomuliku iibe tõstmiseks president Donald Trumpi toetusrühma. Alar kogus 97 punkti.

Kristina Šmigun-Vähi Reformierakonnast

Kristina arvab, et liikumine on igapäevases elus sama tähtis nagu korralik toit ja magamine. Kahjuks ei ole Kristina oma sõnade järgi käinud ja pole piirdunud riigikogus ainult söömise ja magamisega. Kristina on 17 korda sõna võtnud ja ühe korra on tal riigikogus ihukarvad püsti tõusnud. Kristina kogus 89 punkti.

"Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" superfinaali pääses laupäevasest saatest Alar Laneman.

Kuna sellega sai Eesti kõige glamuuririkkam telemäng "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" eelvoor otsa, siis tuleb hingematva ja kubetkäratava põnevusega ootama jääda superfinaali. Karvukratsivalt krigiseva telemängu "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" superfinaal toimub juba 2023. aastal, mil Eesti valib riigikogu järgmist koosseisu.