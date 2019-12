"Ongi Koik": vanataadi heietus Youtube'ist

Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed influentserid. Meil oli omal ajal ka Youtube. Ta töötas kohalikus kullaäris ja tema jõule kunagi ei pidanud, ütles, et "jõulud my ass". Siis me mängisime, jah, kaarte igal õhtul. Youtube ütles jah, et "my ass, mis mul neist jõuludest", aga me võtsime pundi kokku ja viisime talle ikka jõulupuu kuuse alla. Oleks te näinud, mis nägu ta siis tegi. Säras nagu Soome peaminister. Siis oli Soome peaminister veel Kekkonen, mitte nagu praegu ja ma veel varastasin ta suusad ära. Aga Youtube emigreerus ka hiljem Soome ja nüüd on ta Karjala pirukas.