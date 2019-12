"Ongi Koik": väga suur intervjuu Marton Lutikaga

Mul on hea meel tervitada siin Eesti Televisiooni lagunenud stuudios ajakirja Time poolt aasta putukaks valitud lutikat. Marton Lutikas, palju õnne selle suure tunnustuse puhul!

Suur tänu ja mul on väga hea meel siin täna olla. Ma olen muidugi kogu aeg siin stuudios olnud, aga te pole mind lihtsalt näinud.

Ah soo. Tähendab, et see Wi-Fi-signaali võimendi ei olnudki Wi-Fi-signaali võimendi, vaid olite hoopis teie, Lutikas.

Jah, see olin mina. Mul on harukordne võime end maskeerida kelleks iganes. Näiteks, mäletate, sügisel oli juttu nendest koledatest maalidest, mis riigikogu esimehe Henn Põlluaasa kabineti seinal ripuvad. Mis te arvate, et see oli kunst või? Ei, see olin ka mina, Lutikas.

Tundub, et te olete end igale poole n-ö sisse söönud.

Naljakas lugu sellega. Ma ükskord sõin end saia sisse ja viibisin pool aastat veterinaar- ja toiduameti peadirektori kabinetis. Peadirektor Olev Kalda on aga nupukas mees ja hakkas vaatama ühel hetkel, et mis sai see siin on. Ma siis ajasin jalakesed välja ja sibasin minema. Aga täiesti juhuslikult nägin ma saia sees välja täpselt nagu kalafirma M.V Wool omanik Mati Vetevool, no ja te ju teate, mis edasi sai.

Mis siis edasi sai?

Sai sai otsa.

Te olete vastuvaidlematult Eesti kõige informeeritum isik. Milline on hetkel kõige suurem saladus, mida te teate?

Ilmselt kõige tundlikum info on see, et sotsiaalministril Tanel Kiigel ei ole mitte ainult kohev ja kaunis soeng. Tanel Kiigel on ka väga ilus ja kohev habe, aga vilunud poliitikuna ei näita ta seda avalikkuse ees, ainult oma kabineti suletud ukse taga. Ja sellest tean ainult mina ja selle saladuse võtan ma endaga hauda kaasa.

Kellena te muide Tanel Kiige kabinetis esinete?

Ausalt öeldes kubiseb Tanel Kiige kabinet apteegiärimeeste lutikatest, seega ma ei pidanud end peitmagi, olin lihtsalt üks lutikas teiste lutikate seas.

Kas vastab tõele, et teid suudavad avastada ainult EKRE-sse kuuluvad poliitikud?

Tõesti-tõesti, nõnda see on, ainult EKRE-inimesed on piisavalt nutikad, et üles leida lutikad. Keskerakondlased ei pane seevastu üldse mind tähele. Ma olen kevadest saadik olnud muu hulgas haridusminister, aga Jüri Ratas arvab siiani, et ma olen Mailis Reps. Kui pime saab üks inimene olla?