"Ongi Koik": vanataadi heietus käbidest

Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed koittoomed. Kui ma väike olin, kütsime me ahju ainult käbidega. Käbisid nikerdasime me vanaisa vanadest pükstest. Vanaisa pidi neid pükse iga päev kandma ja kulutama, et need vananeksid. Nende aegade püksid pidasid mitu aega vastu, mitte nagu praegu. Ükskord olime käbid valmis saanud ja siis helistas kolhoosikeskusesse Jürgen Ligi, kes oli neil aastatel palju vanem kui praegu. Jürgen Ligi ütles siis, et tema on käbikuningas ja käskis käbidega Indrek Neivelti loopida. Aga Neivelt pold sel ajal veel sündinudki. Need olid kõige vaiksemad jõulud üldse.