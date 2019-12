Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed lumehelbekesed. Kuuekümnendatel polnud poest midagi saada. Isegi hulgiladusid ei olnud. Siis olid ainult mulgilaod. Seal olid igasugused mulgid ja mulgi kapsad, mitte nagu praegu. Ükskord läksime metsavendadega mulgi kapsaste järele, aga kommunistid seisid ees nagu müür. Siis mu onupoeg Ronald, kes oli mees nagu männijuurikas, ütles, et tõmmake see müür maha. Tuli välja, et see polnudki mingi ladu vaid Berliin. Nõnda viisime me sakslastele jõulurõõmu.