Kuulake nüüd, mis ma teile räägin, te väiksed vereimejad. Meil kolhoosiajal polnud jõulukuused üldse lubatud, mitte nagu praegu. Käisime kommunistidega metsas ja saagisime kõik puud maha juba enne jõule. Aga ühel päeval oli nõnda, et läksime Družbadega metsa ja vastu tuli meile oravaraisk. Oravaraisk hakkas inimkeeli küsima, et "kas te tahate totaalset sõda". Ma siis ütlesin kommunistidele, et kuulge mehed, see on Lenin. Kommunistid ütlesid, Okei Buumer, see on Lenin. Tol aastal olid tõelised jõulud, mitte nagu praegu.