Jõul on põhimõtteliselt ukse taga, mis tähendab, et taaskord on käes ANDMISE aeg.

Loomulikult tähendab see seda, et SINA pead andma, sest et muidu ei ole suurtel poekettidel käivet. Seega sa annad ära oma raha ja kingid oma pereliikmele mingi asja, mille üle tal on täpselt seitse minutit natukene kõrgem meeleolu. Ja mis kõige tähtsam – SINA, kes sa praegu pakid paberisse kaubanduskeskusest ostetud hügieenitarvete komplekti. Sa oled probleem. Saad sa aru? Me ei salli sind. Lõpeta ära!

Ja palun – ära anna mulle jõulukaarti, mille on su laps joonistanud. Minu kass joonistab ka paremini kui sinu laps. "Näed, see oled sina. See on kuusk." – sa saad ju aru, et kui sa pead mulle seletama, et see ebamäärane helesinine moodustis ON KUUSK, siis võib-olla ei ole tegu eriti hea jõulukaardiga. Ega ka lapsega, kui nüüd päris aus olla. Üldse – milleks kaart? Ütle mulle lihtsalt: "häid jõule!". Veel parem – helista mulle, sest siis saan telefoni hääletu peale panna ja rahulikult kodus istuda.

Aga rahulikult kodus olemine on välistatud, sest et keegi on oma lolli lapse kasvatamata jätnud ja see käib nüüd sõpradega õues rakette pildumas, sest et suva kui palju raha läheb, peaasi et litakas ära käiks! Ja mis värk sellega on, et inimesed on reaalselt pahased, et Pärnu linnavalitsus ilutulestiku ära jätab. Muidu on probleem selles, et "linnavalitsus raiskab raha" aga siis kui otsustatakse reaalne rahapõletamine ära jätta – see ka ei sobi. Mida te kurat tahate siis lõpuks!?

Aga mis ma tegelikult tahtsin öelda on see, et Jõul on põhimõtteliselt ukse taga, mis tähendab, et käes on taaskord ANDMISE aeg. Kui teil on toas jõulukuusk, siis ANDKEM endale aru, et teie elamine võiks olla tuleohutu! Ostke suitsuandur! Häid jõule!