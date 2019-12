ETV eetrisse jõuab "Jõulutunneli" esimene saade

Laupäeval kell 20.30 jõuab ekraanile "Jõulutunneli" esimene saade, mida juhib Hannes Hermaküla. Saade selgitab, miks ja kellele on miljööteraapilist ravikodu vaja ning kuidas töötab ja tervendab sarnane ravikodu Rootsis, Järnas, ning milline saab olema Eesti oma Peedus.

Aga kolmapäeval, 25. detsembril toob heategevussaade koos Anna ja Kristjan Pihliga läbi päeva vaatajateni südamlikke kohtumisi ja mõtlemapanevaid lugusid ning pakub helget muusikat. Lisaks korraldab "Jõulutunnel" heategevusliku kontserdi Tartu Pauluse kirikus, mis jõuab ETV ekraanile esimesel jõulupühal.

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on juba avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot.

Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta. Kodulehel www.peedukodu.ee saavad pangalinke kasutades oma annetuse teha nii ettevõtted kui eraisikud. Peedu kodu rajamist toetavad Elva vald, muinsuskaitseamet, võrdsete võimaluste voliniku büroo, Telia Eesti, digiagentuur Vurr.