Saatest "Ongi Koik" välja jäänud materjal: vanaisa Okei Buumeri heietus

ERR Menu lugejatel on võimalik eksklusiivmaterjalina enne õhtust saadet vaadata tele-eetrist välja jäänud vanaisa Okei Buumeri heietust.

Kuulake nüüd, mis ma teile veel räägin, te väiksed muruniitjad. Ühel aastal, kohe pärast suurt sõda oli nii kuum talv, et meie metsadesse kolisid sisse koaalad ja igasugused kängurud. Kuuskede asemel kasvasid meil palmid, mitte nagu praegu. Koaalad ajasid õigeid eestlasi taga ja ähvardasid vanainimesi Sorosega. Aga siis jõululaupäeval tuligi Soros taevast ülevalt alla ja ütles: kuule heeringas! Kängurud ja koaalad ehmatasid selle peale nii ära, et nad läksid Austraaliasse tööle ja on seal tänapäevani.

"Ongi Koik" on ETV2 eetris laupäeval kell 22.00.