"Elu parim nali" | Katrin Viirpalu naerab endiselt enda Georg Otsa hääle üle

"Ennast on tore üllatada ja naerma ajada kas või näiteks hommikul eriti, kui sa oled otse-eetris. Ma ei ole mingi meelelahutaja. Ma ei oska nalja teha ja ma saan aru, et naised üldse ei oska nalja teha," rääkis Viirpalu.

"Aga kui sa saad selle võimaluse, et sa neelad väävelheksafluoriidi, mis annab sulle Georg Otsa hääle, sa hakkad laulma ja see "Põdra maja" tulebki ilusa madala häälega, siis ei tahakski sellest loobuda," tunnistas ta, kuid lisas, et pärast seda momenti tekkis ka kohe väike mure, et kaua see kõik nüüd kestab.

"Saade läheb ju edasi. Sa pead uudised sisse juhatama veel selle häälega. Mis pärast uudiseid saab? Kas järgmine intervjuu tulebki teha selle häälega?" kirjeldas Viirpalu mõtteid, mis tema peas kohe jooksma hakkasid.

Elu parim nali" on ETV eetris 23. detsembril kell 19.30 ja 24. detsembril kell 19.15. Saatejuht on Gaute Kivistik.