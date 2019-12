Ilmus filmi "High Fidelity" ainetel valmiva telesarja treiler

Kravitzi kehastatud plaadipoodipidaja Rob Brooks räägib treileris oma endisest poiss-sõbrast ja plaadipoest, kus on prominentselt väljapanekul albumid, nagu Tyler the Creatori "Goblin" ja Mitski "Be The Cowboy", vahendab Consequence of Sound.

Kõik kümme episoodi esilinastuvad Hulu platvormil 14. veebruaril 2020. Lisaks Kravitzile astuvad sarjas üles Da'Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy, ja Kingsley Ben-Adir.