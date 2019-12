Lana Del Rey avaldas 14-minutilise muusikavideo

Videos kuuleb lugusid, nagu "Norman Fucking Rockwell", "Bartender" ja "Happiness is a butterfly". Lana enda monteeritud video režissöör on tema õde Chuck Grant, vahendab Pitchfork.

Varem on uue albumi lugudest ilmunud muusikavideod ka lugudele "The greatest", "Fuck it I love you" ning cover-loole "Doin' Time", mille originaalesitaja on Sublime.

Sel nädalal teatas Lana, et ta annab 4. jaanuaril välja vabavormis luulealbumi.