Martin Algus sarjast "Nõnda ka maa peal": hea väljakutse proovida lugu kolme osaga ära rääkida

"Kogu see teekond ei ole ainult jõululik ja pühalik. Seal on erinevaid emotsioone. See on pigem ikkagi tragikoomiline lugu," rääkis stsenarist ja näitleja Martin Algus.

"Sari räägib ühest lahkukasvanud perest, kes saavad kokku tänu sellele, et isa tervis on väga halvaks läinud ja neil on üks sõlm vaja lahti sõlmida, mis on ajapikku järjest tugevamini kokku läinud ja ei lase neil edasi minna. Põhimõtteliselt räägib see leppimisest ja andeksandmisest."

Ühte peretütardest mängib Katrin Rask, kes on sarja filmimisse kaasanud ka oma pärislapsed, kes mängivad ka sarjas tema enda lapsi. Ta tunnistas, et nad on juba nii suured lapsed, et jätab nad võtteplatsil režissöör Ergo Kulla kamandada.

Ka teist peretütart kehastav Grete Klein sai tänavu emaks. Tema ja režissöör Ergo Kulla peres kasvab pisitütar Saara. Teda aga veel võtteplatsil näha ei ole. "Minu laps on natukene liiga väike. Minu laps on ainult 9-kuune. Ma natuke hoian teda veel niimoodi. Kaamera taga."

Klein tunnistas, et oskab ise ema olles ema ka paremini mängida. "Sul tekib mingisugune tunne, mida enne ei olnud, kui sa ei ole seda kogenud. See kindlasti aitab kaasa."

Oma tegelaskuju kohta ütleks Klein, et ta on hästi normaalne inimene. "Ma olen juba 12 hooaega teinud hoopis teist rolli teises seriaalis. Natuke on vaja vaeva näha, sest ma pole professionaalne näitleja. Ma pean iga stseeni eel läbi mõtlema, kuidas olla nii, et olla võimalikult vähe Laura "Padjaklubist"."

Samade tegijate käe all jõudis hiljuti ETV ekraanile ka sari "Lahutus Eesti moodi". Kuld tunnistas, et Algus suudab teda jätkuvalt üllatada. "Ma võin julgelt öelda, et ta on kindlasti Eesti üks parimaid stsenariste. Ta võib kirjutada õudust, põnevust, komöödiat. Ükskõik midagi. See tuleb kiirelt ja seda tuleb palju."

Kuld märkis, et nad on Algusega juba mõnda aega unistanud ilusast draamast. "ETV on andnud võimaluse seda teha. Seda on tõesti hea teha."

Algusele meeldib väga ka see, et tegemist on lühisarjaga. "Ainult kolm osa, konkreetne ja kompaktne lugu. Hea väljakutse proovida see lugu läbi kolme osa ära rääkida."

Stsenaariumi kirjutas Algus kevadel. "Nii palju aega on möödas, et ma näitlejana pidin teksti täiesti otsast peale õppima." Ta märkis, et annab endale aru, et stsenaristi ja režissööri töö on kaks eri asja ja võtteplatsil kehtib režissööri sõna.

"Nõnda ka maa peal" on ETV eetris 26. detsembril kell 20.