Taavi Eilat tegi filmi Jane Paberitist: see oli tervendav kogemus

Pärast abistatud enesetapu teinud Jane Paberiti loo kajastamist võttis "Pealtnägija" ajakirjanik Taavi Eilat ette dokumentaalfilmi projekti, mis jõuab pühade ajal ka ETV eetrisse. Dokumentaalfilmi peab ta vajalikuks põhjusel, et sellega saab Paberiti lugu tervikuna kokku. Samuti usub ta, et ehk paneb see ühiskonnas midagi liikuma abistatud enesetapu osas.

Eilat tunnistas, et Paberiti looga tegelemine on pannud teda väga palju mõtlema surma peale.

"Aga selle loo tegemine oli kohati ikkagi tervendav. See, kuidas Jane ise selles kõiges asjas sees oli. See on ikkagi lugu elu haprusest. Sellest, kuidas täisjõuline naine, kes on kogukonnas liider, tantsuõpetaja, saab ühel hetkel teada, et tal on haigus, mis lõppeb paratamatult surmaga."

Dokumentaalfilm, mille nad pika aja peale kokku panid, jälgib kahe aasta jooksul Jane ja tema lähedaste elu, kes nüüd on jäänud temast maha. "See on võib-olla kõige kurvem hetk. Mul ei olnud kunagi Janega rääkides kurbusmomenti, sest ma tulin sealt võttelt alati positiivse ja rõõmsameelsena ära, sest tema ise oli oma otsuses väga kindel. Aga kui ma tütardega räägin, siis ei saa salata, et olen ka intervjuud tehes poetanud pisara."

Eilat rääkis, et kuigi Jane loo avalikustamine tõi kaasa palju positiivset tagasisidet ja aitas tal leida inimesi, kes annetasid raha tema Šveitsi abistatud enesetapule minekuks, siis negatiivse tagasiside näol oli ka inimesi, kes tulid tema koduukse taha usuinimesed, kes tahtsid tema eest palvetada.

"Neid usutrolle nagu tema neid nimetas, olles ise mitteusklik inimene, oli väga palju. Tagantjärele ta ühes vestluses ka ütles, et kui ta oleks pidanud midagi teisiti tegema, siis ta võib-olla oleks esimeses intervjuus omaenda oleku säästmiseks öelnud, et ta on usklik ja palvetab iga päev. Võib-olla ei oleks teda nii palju siis tülitama hakatud."

Ta usub, et surmast rääkimine on väga eluterve suhtumine ja lähenemine. "See on elu osa. Mina suren ära, sina sured ära, televaatajad surevad ära. Ma loodan, et me kõik sureme võimalikult hilja ja elame hästi kaua."

Seda filmi oli Eilati sõnul vaja selleks, et Paberiti lugu oleks tervikuna koos. "Paljusid materjale, mida me näitame, olete "Pealtnägija" saadetes juba näinud, aga seal on ka tõesti pere ja nende lähedaste edasise elu käigud. Ehk see tõesti paneb ikka midagi lõpuks ka liikuma ka selles osas."

"See abistatud enesetapu teema sai küll kõneaineks, aga kadus suhteliselt kiiresti ära. Ega midagi ju tegelikult ei muutunud ja mulle tundub, et ühiskond ei ole veel selleks legaliseerimiseks kui selliseks valmis. Aga me võime sellest natukene rääkida," lisas Eilat.

Dokumentaalfilm Jane Paberitist läheb eetrisse 26. detsembril.