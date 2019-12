Missis Of The Year Karin Korniltsevi jaoks on kõrged kontsad ja ilusad kleidid täielik müstika

"Ringvaate" stuudios oli Katrin Korniltsev, kes tõi võistluselt Missis Globe 2020 koju tiitli Missis Of The Year. Politseiametit pidav naine tunnistas, et tema igapäevatöö on tunduvalt lihtsam kui see, mida ta tuli võistlusel teha. Terve elu jalgpalli mänginud naise jaoks olid kõrged kontsad, pikad ilusad kleidid ja bikiinivoorud tõeline kosmos ning müstika.

40-aastane ja nelja lapse ema Katrin Korniltsev, kes otsustas missise-võistluste karussellile astuda alles tänavu, aga on juba neilt naasnud mitmete auhindadega. "Enne seda elasin rahulikult, kasvatasin lapsi, käisin tööl."

Korniltsev on ametilt politseiametnik ja on terve elu mänginud jalgpalli. Ta tunnistas, et enne 2019. aastat ta kontsakingi eriti kandnud ei olnud. "See on minu jaoks olnud alati suur piin. Ei osanudki nendega midagi teha. Mul ei olnudki neid eriti. Ostetud said nad just selle Missise-võistluse pärast."

Kõige jubedam võistluse juures oli bikiinides käimine. "Õnneks kohalikul Missis Balticul ei olnud vaja bikiinides käia. Sellest, et Missis Globe'il on vaja bikiinides käia, sain ka alles paar päeva enne teada." Ta lisas, et tuhandete inimeste ette praktiliselt pesuväel astumine on küll hirmus, aga ka põnev.

Peale kogemuse sai ta võistluselt ka enda sõnul palju häid sõpru ja tuttavaid. "Seal oli esindajaid 62 riigist. Ma räägin nii vene, inglise kui ka eesti keelt ja kuigi ma eesti keeles seal rääkida ei saanud, siis vene ja inglise keeles päris hästi."

Missis Of The Yeari tiitel omistati Korniltsevile mitte põhivõistluses, vaid auhinnagala, kus anti välja erinevaid tiitleid. "Kui loeti ette, et mille eest ja mille pärast, siis ma sisimas tundsin, et nüüd tuleb Missis Estonia ja tuli ka."

Ta usub, et sai auhinna tänu sellele, kuidas ta end esitles. "Teised võistlejad, kes seal olid, olid selleks pool aastat ette valmistunud. Videoklippe teinud, droonidega oma tegevusi filminud, toimetajad tegid neile teksti valmis. Mina kirjutasin selle põlve otsas üks õhtu enne seda ja lihtsalt läksin."

Enesetutvustuse ajaks unustas ta ära kõik, mis ta rääkima pidi ja paberil kirjas oli. "Rääkisin, et olen nelja lapse ema, töötan politseis, olen jalgpalli mänginud ning et see töö, mis ma igapäevaselt teen on tunduvalt lihtsam kui see töö, mis ma pean siin võistlusel praegu tegema. Kontsakingad ja ilusad pikad kleidid – see on minu jaoks kosmos, müstika."

Ta nägi, et publikule pakub tema öeldu nalja ja ta otsustas selle ära kasutada. "Lõpetasin esitluse sellega, et ütlesin, et "tüdrukud ja žürii, kui te tunnete ennast ebaturvaliselt, siis pöörduge minu poole – minu toanumber on 723. Kõik hakkasid plaksutama ja järgmine päev ma olin seal väga populaarne."