Elu parim nali | Toomas Luhatsil oli võistlus, kes suudab Kerli Dello otse-eetris naerma ajada

Naljade ja sketšide juures on muidugi kõige olulisem see, et nad ajaksid naerma," sõnas Luhats saates "Elu parim nali". "Kõige kurvem on nende juures see, kui need ei aja naerma."

"Kõige rohkem on mind tõenäoliselt aastate jooksul naerma ajanud üks kolmesõnaline lause: "Issi on jänes". Ma ei tea, miks see on nii naljakas, aga iga kord, kui ma seda kuulen, siis läheb tuju heaks," rääkis Luhats.

Teleaegadest meenutas Luhats Tuuli Kochiga peetud võistlust, kus nad mõlemad püüdsid uudistelugeja Kerli Dellot otse-eetris naerma ajada.