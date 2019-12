Elu parim nali | Villu Kangurit naerutab Koržetsi käest otse-eetris plehku pannud kala

Villu Kangur naerab reeglina ühe korra, kuid on paar nalja, mis teda siiani muigama panevad.

"Äkki mul plahvatas üks juhtum, mis mind tõesti kestvalt naerma ajab. See on see, kuidas Vladislav Koržetsilt pääses ekraanil elus kala käest lahti, kui ta oma nii-öelda kalarubriiki hommikul tegi," rääkis Kangur saates "Elu parim nali".

Nalja pakkus Kangurile ka Malmsteni sooritus sarjas "ENSV".