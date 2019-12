Elu parim nali | Rasmus Puur naerab siiani vangi vabastamise eksamit

"Kui sa oled kasvanud nii, et lapsepõlvest peale on sul "Mehed ei nuta" ja "Siin me oleme", sealt edasi "Kitsas king", "Armastus kolme apelsini vastu" peaaegu peas kuni "Tujurikkuja" ja muudeni välja, siis ma pidin ikka korralikult mõtlema, mis nali see on, mille ma tahaksin välja tuua," tunnistas Puur saates "Elu parim nali".

Kreisiraadio sketš pealkirjaga "Vangi vabastamine" on see, mille Puur lõpuks välja valis. "See ajab mind tõesti iga kord naerma."