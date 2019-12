Elu parim nali | Andrus Vaarik hindab siiani filmi "Mehed ei nuta"

"See on siiamaani minu jaoks väga naljakas," sõnas Vaarik saates "Elu parim nali".

"Sulev Nõmmikul oli kohutavalt õnne selle filmiga," lisas ta. "Vetemaal oli nii tasakaalus stsenaarium. Sulev sai sellise näitlejate komplekti. Eelkõige, et kambas oli Ants Lauter – see tõmbas nad kõik natuke professionaalsemaks, täpsemaks ja korralikumaks."

Vaariku hinnangul on see film omas ajas ja siiamaani fenomaalne, kuna kõnnib väga õhukesel jääl. "Neil on igas kaadris võimalus kukkuda labasesse laadakomöödiasse ja nad väldivad seda katastroofi kuidagi nii elegantselt," selgitas Vaarik, et see annab filmile omamoodi pinge.

Näitleja selgitas, et tema arvates pole olemas asja, mille üle ei või nalja teha.