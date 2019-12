Veebruaris esineb Fotografiskas Tsar B

Veebruaris esineb Tallinnas muusik Tsar B, kelle lood on kõlanud maailmakuulsas tantsusaates "So You Think You Can Dance" ja kelle loomingut on kasutanud mitmed maailma tippkoreograafid.

Belgia muusik Justine Bourgeus esinejanimega Tsar B alustas oma tähelendu aastal 2015, mil tema debüütsingel "Escalate" pälvis tähelepanu erinevates Briti muusikaajakirjades ja raadios BBC Radio 1. Järgnevatel aastatel järgnesid hitid "Golddigger" ja "Rattlesnake". Tema muusika on segu progressiivsest R&B-st, mida on inspireerinud barokkmuusika, 1990ndate R&B naislauljad ja artistid nagu Björk, Grimes ning Rihanna.

Tsar B singlid saavutasid ootamatu populaarsuse erinevates tantsuringkondades. Tema lugusid on kasutatud tuhandetes erinevates tantsukavades ja professionaalsetele tantsijatele mõeldud teleformaadis "So You Think You Can Dance". Muusiku laulud on pugenud teiste seas hinge maailmakuulsale koreograafile Alexander Chungile, kelle tantsukava Tsar B loost "Escalate" on Youtube'i keskkonnas saavutanud üle 31 miljoni vaatamise.

Tsar B esineb Telliskivi loomelinnakus asuvas Fotografiskas järgmise aasta 12. veebruaril. Lisaks eelnevalt mainitud lugudele tulevad esitlusele ka artisti lood debüütalbumilt "The Games I Played".