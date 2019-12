Jõulu- ja aastalõpu eriprogramm Vikerraadios

24. detsember

Kell 9.10 räägib oma loo Tiina Väljaste, kes lapsendas kaheksa aastat tagasi pooleteiseaastase poisi. Kuidas lapsendamise protsess käis ja mismoodi on koos kasvamine toimunud? Kell 10.10 püüame kinni mehe, kellel on täna kõige rohkem tööd, ja see on loomulikult jõuluvana. "Vikerhommikut" juhivad Rain Kooli ja Kadri Põlendik, toimetaja on Anu Merila.

Kell 12 jalutavad Haldi Normet-Saarna ja Andres Oja Tallinna vanalinnas, teejuhiks ajaloolane Toomas Abiline. Kuuleme, mida huvitavat võttis jõulude ajal ette nii Mustpeade Vennaskond, Suurgild kui ka Tallinna Raad.

Kell 13 on eetris Marko Reikopi intervjuu president Kersti Kaljulaidiga.

Kell 14 kuuleb salvestust Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sarjast. Ansambli Kukerpillid liikmetega vestleb Sten Teppan.

Kell 16 algab otseülekanne EELK Tallinna Jaani kirikust, jutlustab Toomas Paul, kaasa teenivad õpetaja Eve Kruus ja praost Jaan Tammsalu, laulab koguduse kammerkoor Reet Lendi juhatusel. Ülekannet vahendab Meelis Süld.

Kell 17 jõuab kuulajateni Liisi Koiksoni ja Joel Remmeli südamlik kontsert sarjast "Raadio Tallinna videvik", pikituna vestlustega lihtsuse võlust muusikas, õndsatest ja ka keerulistest hetkedest laval ning enese jaoks aja leidmisest. Toimetaja on Maian Kärmas.



Liisi Koikson ja Joel-Rasmus Remmel Autor/allikas: Sohvi Viik

25. detsember

"Vikerhommikus" kell 8-10 on külas jutuvestja Piret Päär, kes räägib tulevasest rahvajutuaastast. Marek Sadam kõneleb sõprusest ja hoolimisest, Mari Kalkun pühadeajast ja Jaapanist. Saatejuht on Krista Taim.

Kell 10 on otseülekanne Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Issanda Muutmise peakirikust, osaleb metropoliit Stefanus. Ülekannet vahendab Meelis Süld.

Kell 12 teeb Piret Kriivan saates "Kratitegu" Kirjandusmuuseumi teaduri Mare Kõiva juhendamisel valmis ühe tõelise raadiokrati. Saates on juttu sellest, et just pööripäevade paiku on õige aeg kratiteoga alustada, aga ka sellest, kuidas kratti tänapäevaste vahenditega teha ja missuguseid ülesandeid kratile anda.

Kell 14 jõuab eetrisse salvestus Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sarjast. Ansambli Jäääär liikmetega vestleb Sten Teppan.

Kell 17 kuuleb Liina Saare kontserti sarjast "Raadio Tallinna videvik", pikituna vestlustega albumi "Õhtulaulud" sünnist, laululoomest üldisemalt ning õpetajaametist Viljandi kultuuriakadeemias. Toimetaja on Maian Kärmas.

26. detsember

Kell 12 räägib Tallinna Ülikooli etnoloog Aivar Jürgenson seentest eesti kultuuriloos: miks kaunistab just kärbseseen, mida kõige rohkem kardetakse, sageli jõulu- ja uusaastakaarte ja mis seos on jõuluajal ringiliikuvatel päkapikkudel seentega? Küsib Piret Kriivan.

Kell 14 kuulete salvestustust Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sarjast. Ansambli 2 Quick Start liikmetega vestleb Sten Teppan.

Kell 17 kuuleb gypsy jazzi viljeleva trio Titoks kontserti sarjast "Raadio Tallinna videvik", pikituna vestlustega ansambli sünnist, senisest teekonnast ja tulevikulootustest. Toimetaja on Maian Kärmas.



27. detsember

Aasta viimases digi-Huvitajas kell 10 vaatavad Jakob Rosin ja Novumi rubriigist tuttav Oliver Laas tagasi möödunud tehnoloogiakümnendile.

Kell 12.10 algab "Lõpp hea, kõik hea", mille seekordsed saatejuhid on Maian Kärmas ja Arp Müller.



28. detsember

Kell 11 algab "Rahva teenrid", kus lõppevast aastast teevad kokkuvõtte Martin Šmutov, Urmo Soonvald ja saatejuht Mirko Ojakivi.



Mirko Ojakivi, Martin Šmutov, Urmo Soonvald Autor/allikas: Laura Raudnagel/ERR

29. detsember

Kell 11 algavas "Mnemoturniiris" kuulete valikut lõppeva aasta parimatest küsimustest.

Kell 13 võtavad kahetunnises otsesaates aasta kokku Anvar Samost ja Toomas Sildam. Saatesse on oodata ka külalisi.

Kell 18.10 algab "Spordipühapäev", mis vaatab tagasi spordiaastale 2019.

Toomas Sildam ja Anvar Samost. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev

30. detsember

Kell 10 võtavad keskkonna-aasta kokku keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ja nõunik Hanno Zingel. Kristo Elias ajab juttu noorte kliimaaktivistidega Eestis. Saatejuht on Krista Taim.

Kell 12.10 on "Lõpp hea, kõik hea" stuudios Lauri Varik ja Madis Hindre. Külas on Leslie Leino, Maris Jesse, Maarja Vaino ja Martin Ehala.



31. detsember

Kell 12 algab "Aastalõpu Päevakaja".

Kell 13 on "Lõpp hea, kõik hea" saatejuhid Mirko Ojakivi ja Johannes Vedru.

Kell 16 võtab muusika-aasta kokku Sten Teppan.



2. jaanuaril kell 10 räägib lõppenud filmiaastast Eesti Filmiinstituudi tegevjuht Edith Sepp, kell 14 võtab 2019. aasta välispoliitika sündmused kokku "Välistund" Peeter Kaldre juhtimisel.

3. jaanuaril kell 14 räägivad kultuuriaastast 2019 Maarja Vaino, Jan Kaus ja Tõnu Karjatse.



Jan Kaus, Maarja Vaino ja Tõnu Karjatse võtavad Vikerraadios kokku kultuuriaasta 2019 Autor/allikas: Laura Raudnagel

Soovitame järelkuulata saadet "Käbi ei kuku...", kus Sten Teppanil olid külas Eenok ja Naatan Haamer, ning Andres Oja saadet, kus kõlasid laulud ja instrumentaalpalad, mis on küll seotud jõuluajaga, aga ei kuulu traditsioonilise jõulumuusika alla.

Luterlike lauluraamatute tõlkimisest, lauluraamatute sõnavarast ja pastorite töö tähtsusest eesti kirjakeelele ja riimluulele rääkis "Keelesaates" Piret Kriivanile EKI juhtivteadur Kristiina Ross.