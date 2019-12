"Elu parim nali" | "Kreisiraadio" sketš meenutab Hanna-Liina Võsale hetki tema enda elust

Lauljatar Hanna-Liina Võsa ütles, et kasvas üles Eesti Televisiooni ja Soome telekanalite saatel. Võsa lemmiksketš on "Kreisiraadio" "Ain Zak ja Leedo Toost".

"Sellepärast, et see on mulle väga tuttav olukord, kus sa laulad midagi, aga sa päris täpselt ei tea, mida sa laulad. Sõnad lihtsalt tulevad kuskilt, täpselt ei tea, mis see järgmine sõna on, samas pead viima edasi seda mõtet," ütles Võsa.

Ta meenutas, et on teinud duetti ooperilauljaga, kellel polnud terve loo vältel ükski sõna meeles. "Ma nägin tema silmade taga karjet ja ma lihtsalt jätkasin nende sõnadega, mis olid ette nähtud. Tal ei tulnud laulu lõpuni ükski sõna meelde," meenutas Võsa.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Saatejuht on Gaute Kivistik.