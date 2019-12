"Elu parim nali" | Juuli Lill nautis "Tujurikkuja" sketši britilikku huumorit

Lill ütles, et tema viimase aja lemmiknali televisioonis on olnud 2015. aasta "Tujurikkuja" lõpulugu "Ei ole üksi ükski maa". "Ma ei saa midagi teha, see on nii toredalt britilikult eneseirooniline ja vahva. Ma ei suuda, see ületab kõik "Kitsad kingad" ja asjad minu jaoks," ütles ooperilaulja Juuli Lill.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Saatejuht on Gaute Kivistik.