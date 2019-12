"Elu parim nali" | Tõnu Aava nali toob Raivo Tammele meelde lapsepõlve isaga

Tamm tõi välja Tõnu Aava sketšid, kus ta teeb sõdur Švejki ja putitab Mustamäel autot. "See tuletab mulle meelde minu lapsepõlve Mustamäel, kui ma istusin oma isa kõrval, kes putitas ja liimis meie zaporožets ehk maanteemuhku. See on minu lapsepõlv, see on niivõrd armas, halenaljakas ja samas ogar nali. Ma ei tea, kes selle nalja autor on, aga see mulle väga meeldib," kiitis Tamm.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Saatejuht on Gaute Kivistik.