"Elu parim nali" | Fännid panid Üllar Saaremäe "Ohtliku lennu" tsitaadi telefonihelinaks

Saaremäe meenutas, et tema juurde astusid ükskord noored inimesed palvega, et mees ütleks saare aktsendiga: "ära nii isiklikuks ka mine". Ootamatult küsisid noored näitlejalt, kas võivad selle ka üles lindistada ja telefonihelinaks panna. "Ma küsisin, mis sellega on siis, nad ütlesid, et see on "Ohtlikust lennust". Ja kui ma järele hakkasin mõtlema, siis tõesti-tõesti," meenutas Saaremäe, et mängis seriaalis saarlast, kes sai haavata ning ütles lause Marko Matvere poolt kehastatud Västrikule.

Reinsalu meenutas, et "Ohtlik lend" oli talle esimese teleprojektina eriline kogemus ning pikkade tööpäevade üleelamiseks tuli võtteplatsile tuua kaasa hea tuju. "Ma mäletan seda üleüldist võnget, mis meil selle sarja tegemisel oli. See oli lõbus, tore ja selleks me nägime vaeva. Ma iseendale teadvustasin, et ma pean töömeeleolu üleval hoidma," ütles Reinsalu.

