"Elu parim nali" | Mihkel Raua arvates peab hea nali närvi ajama

Mihkel Raud avaldas, et tema telehetkede üks naljakamaid mälestusi on ühest "Tujurikkuja" reklaamist.

"Üks naljakamaid asju, mis ma üldse oma elus näinud olen, ja mind on väga keeruline naerma ajada, see on pärit Eesti Televisiooni ekraanilt," arutles Raud. "See jooksis Eesti Televisiooni ekraanil üsna süüdimatult nädalaid. See oli Youtube'is ja mina vaatasin seda arvutist, ma julgen arvata, sada korda järjest. Iga kord ma naersin pisarateni," rääkis Raud mõne aasta tagusest "Tujurikkuja" reklaamklipist.

Raua sõnul olid sellel reklaamil kõik täiusliku nalja tunnused. "Eesiteks puudub selles dialoog, teiseks ajab ta suure hulga inimesi närvi ja solvuma. Üks hea nali peab kellegi närvi ajama. Ja see on just selline klipp. Midagi naljakamat on selle kõrvale väga raske panna," tunnistas Raud.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Saatejuht on Gaute Kivistik.