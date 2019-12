"Elu parim nali" | Mikk Mägi puterdas ära võimaluse kiita lapsepõlveiidolit Märt Avandit

"Üks halenaljakas moment mu enda mälestustes oli see, et kui ma olin kunagi hästi ammu väike poiss ja käisin kooris, siis kooriga käisime me koorilaagris. Seal jaotati koolilapsed rühmadesse ja kõik etendasid mingit etendust," meenutas Mägi.

Koorilaagris oli vilistlasena kohal näitleja Märt Avandi, kes toona väikesele Mikule kustumatu mälestuse jättis. "Sellest peale ta muutus mulle väikestviisi iidoliks, sest tulid "Tujurikkuja" sketšid ja need olid nii head," meenutas Mägi.

Varsti hakkas Mägi ise nalja tegema, voolides plastiliinist Vanamehe tegelaste kujusid. Suurhetk saabus, kui ETV režissöör Rene Vilbre pakkus Mäele võimalust teha Eesti Laulu vaheklipid. "Me tegime need vahesketšid ja vaatasime neid live'is. Närv oli sees, kas inimesed ikka naeravad," meenutas Mägi, et seetõttu sai võetud ka veidi liiga palju napsu.

Eesti Laulu suitsuruumis seistes astus Mäe ette aga lapsepõlveiidol Avandi, kes sketše kiitis. "See oli hetk, kus ma oleks saanud öelda oma väikestviisi iidolile, et see, mis sina oled teinud, on ka väga inspireeriv olnud," meenutas Mägi, et ainus, mis suust välja tuli, oli pehme keelega "respekt". "Järgmine hommik oli see, et oleks võinud midagigi öelda, midagigi. Ma Märdi näost, tal üks kulm läks kõrgemaks ja läks edasi kellegi teisega rääkima. Ma magasin maha võimaluse oma iidolile öelda, kui ägedad asjad tal on olnud," kirjeldas Mägi oma elu üht tragikoomilisemat hetke.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud.

