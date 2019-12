"Elu parim nali" | Karl-Erik Taukar võib "Kreisiraadiot" une arvelt vaadata

Karl-Erik Taukar ütles, et Eesti Televisioon on teda aastate jooksul palju naerma ajanud, kuid ei erine suurest osast eestlastest, kui tõdeb, et saadete seas on eredamaid hetki pakkunud "Kreisiraadio" ja "Tujurikkuja".

"Kui ma peaksin valima ühe, on seda väga raske teha, sest see võiks vabalt olla nii "Tujurikkujast" kui ka "Kreisiraadiost"," arutles Taukar.

Kui aga valida üks sketš, siis Taukari jaoks on see "Kreisiraadio" "Diktor", mida ta võib kasvõi uneaja arvelt vaadata. "Mulle tundus, et Peeter Oja on praegu tippvormis, aga siis ta oli ekstrahoos," arutles Taukar, et nali selles sketšis on käsikäes põnevusega.

Saates "Elu parim nali" räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telerit vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Saatejuht on Gaute Kivistik.